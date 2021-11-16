Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone'u satıldı
Dünyanın ilk USB-C bağlantılı iPhone prototipi, 86 bin 1 dolara satıldı.
Teknoloji devi Apple'ın ürettiği iPhone cihazlarda halihazırda Lightning bağlantısı kullanılırken, bir kullanıcı, iPhone X cihazına USB-C bağlantısı eklemeyi başardı.
Robotik mühendisliği öğrencisi Kenn Pillonel, ürettiği bu cihazı, e-ticaret platformu eBay'da 86 bin 1 dolara sattı.
Alıcının cihazı günlük işlerine kullanmaması ve parçalara ayırmaması gerektiği uyarısını yapan Pillonel, ayrıca işletim sisteminin de güncellenmemesi gerektiğini belirtti.
İLAVE BİR DEVRE
Pillonel'e göre, bunlardan birinin yapılması halinde cihaz bozulabilir.
Bununla beraber Pillonel, GitHub platformunda proje üzerindeki çalışmalarının teknik deteylarını; CNC talimatlarını ve tasarımıda kullanılan özel PCB ile ilgili bilgileri yayınladı.
Pillonel'in yaptığı değişikliği taklit etmenin oldukça zor olduğu ve özellikle de telefonun kasasına ilave bir devre kurmanın kolay olmadığı belirtiliyor.
-Sputnik
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt