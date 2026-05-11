Dünyayı alarma geçiren salgın: Hantavirüs örnekleri yıllar önce kaybolmuş

Avustralya’daki bir laboratuvardan iki yıl önce kaybolan hantavirüs örnekleri, son günlerde MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ölümcül salgının ardından yeniden gündeme geldi.

Yetkililer, kayıp numunelerin son salgınla bağlantılı olmadığını açıklasa da olay kamuoyunda endişe yarattı.

2024 yılında bir laboratuvardan kaybolan yaklaşık 300 numune arasında hantavirüs içeren iki tüpün de bulunduğu ortaya çıktı. İlk değerlendirmelerde tüplerin yeni bir dondurucuya taşınırken kaybolduğu düşünülmüştü.

Yapılan soruşturmada ise numunelerin çalınmaktan ziyade yanlışlıkla imha edilmiş olabileceği sonucuna varıldı.

Yetkililer, kayıp tüpler ile son salgın arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını belirtti.

GEMİDE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son iki haftada virüs nedeniyle üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hollandalı 69 yaşındaki bir çiftin, Arjantin’in Ushuaia kentini ziyaret ettikten sonra virüsü kaptığı ve hastalığı gemiye taşıdığı değerlendiriliyor.

Çiftin kuş gözlem gezisi sırasında bir çöp toplama alanını ziyaret ettiği ve burada enfekte kemirgenlerle temas etmiş olabileceği belirtildi.

Grip benzeri belirtiler gösteren erkek yolcu 11 Nisan’da yaşamını yitirdi. Eşi ise gemiden indikten sonra Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hayatını kaybetti.

Gemide bulunan Alman bir yolcunun da 2 Mayıs’ta öldüğü açıklandı.

İNGİLİZ MÜRETTEBAT KARANTİNADA

Virüs belirtileri gösterdiği için gemiden tahliye edilen İngiliz mürettebat üyesi Martin Anstree’nin tedavisinin Hollanda’da sürdüğü bildirildi.

Eski bir polis memuru olduğu belirtilen 56 yaşındaki Anstree, gemide kuş gözlem rehberi olarak görev yapıyordu.

Hastaneden açıklama yapan Anstree, “Şu an iyiyim. Çok kötü hissetmiyorum ancak hâlâ yapılacak çok sayıda test var” dedi.

Eşi Nicola Anstree ise yaşadıkları süreci “çok travmatik birkaç gün” sözleriyle anlattı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, gemiden tahliye edilen Fransız bir yolcuda hantavirüs tespit edildiğini ve sağlık durumunun kötüleştiğini duyurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı ise ülkelerine geri gönderilen 17 Amerikalı yolcudan birinin Andes türü hantavirüs için hafif pozitif çıktığını, bir başka yolcuda da hafif semptomlar görüldüğünü açıkladı.

Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi, 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden yola çıkarak Atlantik Okyanusu'nu geçip Yeşil Burun Adaları'na doğru bir seyir başlattı; bu adalarda hafta başında enfekte olan üç kişi Avrupa'ya tahliye edilmişti.

Gemide şimdiye kadar 94 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Gemide kalan son 24 yolcunun da İspanya’nın Tenerife Adası açıklarında gerçekleştirilecek operasyonla tahliye edilmesi planlanıyor.

SON UÇUŞLAR HOLLANDA VE AVUSTRALYA’YA

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, Hollanda’ya 18 yolcu taşıyan bir tahliye uçağının gönderileceğini açıkladı.

İkinci ve son tahliye uçağının ise Avustralya’ya hareket edeceği, uçakta Yeni Zelandalı ve bazı Asya ülkelerinden yolcuların da bulunduğu belirtildi.

Tahliyelerin ardından geminin bayrak devleti olan Hollanda’ya götürüleceği ve yaklaşık 30 mürettebatın gemide kalacağı ifade edildi.

DSÖ, ilk enfeksiyonun seferin başlamasından önce meydana geldiğini ve ardından gemideki kişiler arasında bulaşma olduğunu düşünüyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.