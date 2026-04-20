Dünyayı ayağa kaldıran katliam: Baba 8 çocuğu öldürdü

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı Shreveport kentinde meydana gelen silahlı saldırı, ülkeyi derinden sarstı. Bir baba, iki farklı evde gerçekleştirdiği saldırıda 7’si kendi çocuğu olmak üzere toplam 8 çocuğu öldürdü.

ANNE DE AĞIR YARALI

Shreveport Polis Sözcüsü Chris Bordelon, olayda iki kadının da ağır yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında saldırganın eşi ve eski eşi de bulunuyor.

Yetkililer, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3 ile 11 arasında değiştiğini belirtti. Saldırganın kimliğinin 31 yaşındaki Shamarr Elkins olduğu ve polisle yaşanan kovalamacanın ardından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Polis, olayın tamamen bir aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını değerlendiriyor. Bordelon, saldırganın daha önce 2019 yılında silah bağlantılı bir suçtan gözaltına alındığını ancak başka bir aile içi şiddet kaydının bulunmadığını ifade etti.

İKİ AYRI EVE SALDIRDI

Polis açıklamasına göre saldırı, pazar günü gün doğumundan kısa süre önce başladı. Şüpheli, ilk olarak bir evde bir kadına ateş açtıktan sonra aracına binerek başka bir adrese gitti ve asıl katliamı burada gerçekleştirdi.

İkinci evde 7 çocuk hayatını kaybederken, bir çocuğun çatıya kaçmaya çalıştığı ve burada ölü bulunduğu belirtildi. Bir başka çocuğun ise çatıdan atlayarak kurtulduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER..."

Shreveport Polis Şefi Wayne Smith, olay karşısında “Ne diyeceğimi bilmiyorum, kalbim parçalandı. Böyle bir şeyin nasıl yaşanabildiğini hayal bile edemiyorum” ifadelerini kullandı.

Aile yakınları, saldırganın eşiyle ayrılma sürecinde olduğunu ve tarafların pazartesi günü mahkemeye çıkmasının beklendiğini söyledi. Yakın akrabalardan Crystal Brown, çiftin ayrılık nedeniyle tartıştığını belirtti.

Elkins’in eşinden 4, başka bir kadından ise 3 çocuğu olduğu ve tüm çocukların saldırı sırasında aynı evde bulunduğu ifade edildi. Saldırıda yaralanan diğer kadının da çocukların annelerinden biri olduğu aktarıldı.

ABD YAS TUTUYOR

Saldırının ardından mahalle sakinleri olay yerinde toplanarak hayatını kaybedenler için çiçekler bıraktı ve mumlar yaktı. Tek katlı evin bulunduğu sokakta derin bir yas havası hâkim oldu.

Bu olay, Ocak 2024’te Chicago yakınlarında 8 kişinin öldürüldüğü saldırıdan bu yana ABD’de yaşanan en kanlı toplu silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.