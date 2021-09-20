Dünyayı korkutan iflas: 'Evergrande batmayacak kadar büyük değil'

20 Eylül 2021 Pazartesi, 15:18

Global Times'taki bu köşe yazısı, iflasa gittiğine dair kaygılarla hisseleri art arda beşinci günde de düşen Çin'in en büyük ikinci gayrimenkul şirketinin devlet tarafından kurtarılmasına şüpheyle bakıldığı devlet medyasındaki ilk yazı oldu.

Çin merkezli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande'nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirtmişlerdi.

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuş ve 20 Eylül'de vadesi gelecek kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletmişti.

Global Times'ın baş editörü Hu Xijin, WeChat'teki sosyal medya hesabından dün paylaştığı gönderide Evergrande'nin kurtarılmak için devlete değil, piyasaya yönelmesinin gerektiğini belirtti.

Hu açıklamasının devamında, Evergrande'nin potansiyel iflasının Lehman Brothers'ın çöküşünde olduğu gibi finansal piyasalarda sistemik bir fırtınayı tetiklemesinin mümkün olmadığını ve bunun Evergrande'nin banka değil, gayrimenkul şirketi olmasından ve Çin'deki gayrimenkul peşinat oranlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Global Times, Çin Komünist Partisi'nin People's Daily medya kuruluşu tarafından yayımlanan milliyetçi bir tabloid gazete olarak biliniyor.

Evergrande'nin hisseleri bugün yüzde 13 düşüşle Ekim 2011'den beri gördüğü en düşük seviyeye, 2.28 Hong Kong dolarına indi.