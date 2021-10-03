Duterte’nin iktidar hesabı
Uyuşturucu ile mücadelede yaşadışı yöntemler kullanmakla eleştirilen, kadın düşmanı açıklamalarıyla tepki çeken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaseti bırakacağını açıkladı.
Duterte’nin bir sonraki seçimlerde kızı Sara’nın önünü açacağı söylentileri gündeme geliyordu. Kızının ismi adaylar arasında geçse de Filipinler lideri daha önce “kadınların devlet başkanı olamayacağını”söylemişti. Duterte’nin hükümetteki Filipinler Demokratik Partisi’nden (PDP-Laban) Senatör Christopher “Bong” Go da Mayıs 2022’de düzenlenecek seçimlerde devlet başkanının yerine aday olduğunu açıkladı. Duterte’nin görevi bıraksa da görüşlerini dikte etmeyi sürdüreceği yorumlar arasında.
Filipinler yasalarına göre 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Duterte’nin bir daha seçilme şansı bulunmuyor. Duterte, daha önce başkan yardımcılığı görevine talip olduğunu açıklamıştı. İnsan hakları örgütleri, Duterte’nin 30 Haziran 2016’da koltuğa oturmasından beri “uyuşturucuyla savaş” adı altında yürüttüğü yargısız infaz kampanyasının binlerce kurbanı olduğunu duyurmuştu.
Kendisi hakkında suçlamalarda bulunan muhalefet üyelerine yönelik hapis tehdidinde bulunması, insan hakları ihlalleri nedeniyle kendisini eleştiren dönemin ABD Başkanı Barack Obama’ya küfürlü çıkışı sicili kabarık Duterte’nin skandallarından sadece birkaçı.
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