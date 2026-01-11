Kardeşlerden şeriat çağrısı, Hollanda’da faizli kira: Mirasta alicengiz dümeni!

Menzil cemaatinde, kardeşler arasındaki miras savaşı sürüyor. büyük ağabey Saki Elhüseyni ile kardeşler Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında uzlaşma sağlanamıyor. Bu kapsamda en son Saki Elhüseyni’nin propaganda hesabı “Ahlat Otağı”ndan 3 Aralık 2025’te cemaat taraftarlarına yönelik; “Tarafsızlık münafıklıktır. Mesele aile meselesi değil; bunun farkında mısınız siz? Mesele dava meselesi. Hâlen de ümmetin malına miras diyorlar; bu haramdır” açıklamasını yaparak, kardeşlerini hedef almıştı.

KARDEŞLER YENİDEN ‘SÖZDE ŞERİAT MAHKEMESİNİN’ KURULMASINI İSTEDİ

Mübarek, Fettah, Emin ve Masum Elhüseyni’nin önceki gün ağabeylerine yönelik “Menzil Yolu” adlı ortak propaganda sayfalarından yaptıkları “Şerişerife (Şeriata uygunluk) davet” çağrı ise yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Çağrıda; “Babamızın (Abdulbaki Elhüseyni) hanesinde bir araya gelelim, yarım kalan ve hiç konuşulmayan konuları kendimiz tartışalım. Uzlaşılamayan konuları her birimizin peşinen kabul edeceği bir hakem heyeti belirleyerek çözelim. 4 kardeşiniz olarak bizler, Allah’ın emri olarak ‘şeriatıgarraya’ (parlak yüce yasalar) uygun bir çözüm için siz ağabeyimizi babamızın hanesine davet ediyoruz” denildi.

SAKİ TARAFI ‘ÇAĞRININ ALGI OLDUĞUNU’ SAVUNDU

Büyük ağabey Saki’nin propaganda hesabından ise kardeşlerin çağrısına yıldırım hızıyla; “İnsan ağabeysini sosyal medyadan şeriata davet eder mi? Ağabeyleri şeriata gidelim deyince şeriatla çözülmez sulh lazım diyorlardı, şimdi kalkmış ağabeylerini Twitter’da şeriata davet ediyorlar. Meseleleri sorun çözmek değil, sadece algı” yanıtı geldi.

TÜRKİYE’DE ‘ŞERİAT’, HOLLANDA’DA ‘ŞİRKET’ ÇALIŞMASI!

Çağrıyla Türkiye’de “şeriattan” çözüm arayan Mübarek Elhüseyni’nin ise aynı gün miras için Hollanda’da medeni yasaya başvurduğu ortaya çıktı. Mübarek, Hollanda’nın Twente bölgesindeki Overijssel kentinde bulunan Haaksbergen kasabası merkezli ve emlak sektöründe faaliyet yürüten “Vastgoed Erol B.V.” adlı şirketi üzerinden, cemaatin Rotterdam dergâhına “geriye dönük faizli kira alımı” için mektup gönderdi. Vastgoed Erol B.V., Mübarek’in kontrolündeki Semerkand Şirketler Grubu’nun Avrupa organizasyonu “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

FAİZLE TARAFTARLARDAN 1,5 MİLYON TL’YE YAKIN KİRA İSTENDİ

Mektupta; “Hollanda Medeni Kanunu” kapsamında kira bedelinin 5 yıllık bir dönem için geriye dönük arttırıldığı belirtildi. Böylece, taraftarlardan devam eden 24 bin 821 Avro (1 milyon 244 bin 936 TL) bedelindeki kira borcunun üstüne 8 bin 654 Avro (434 bin 55 TL) ek faiz eklendiği; yeni borçlarının 33 bin 477 Avro (1 milyon 679 bin 92 TL) olduğu kaydedildi. Devam eden 24 bin 821 Avroluk borcun 15 Ocak’a kadar, ek 8 bin 654 Avroluk borcun ise 14 işgünü içerisinde şirkete ödenmesi, aksi durumda yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

SÖZDE MAHKEME DAHA ÖNCE İŞE YARAMADI!

Menzil cemaatinde daha önce de miras savaşının çözümü için sözde şeriat mahkemeleri kurulmuştu. Cemaatin merkezi Adıyaman Kahta’daki Menzil köyünde 22 Ekim 2024’te ilk mahkeme kuruldu. Ancak mahkeme sonuçsuz kaldı, Saki heyeti tek taraflı feshetti. Bu ilk başarısız deneyimin ardından, sözde şeriat mahkemesinin 3 kez daha kurulduğu, her birinin Saki tarafından tek taraflı feshedildiği, ardından Saki’nin heyeti köyden kovduğu öğrenilmişti.