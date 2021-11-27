Ebeveynler sıcak bakıyor: Akıllı telefon kullanım yaşı kaça düştü?
Almanya'da yapılan bir ankete göre, akıllı telefon kullanma yaşı 3'e kadar indi.
Akıllı telefon kullanma bağımlılığı gün geçtikçe artarken Alman kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov'un 18 yaş altı çocuk sahibi 1007 ebeveyn ile internet üzerinden yaptığı bir ankette, Almanya'da akıllı telefon kullanma yaşının giderek düştüğü belirlendi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, ankete katılan ebeveynlerin yüzde 4'ü, 3 yaşındaki çocuklarına telefon almakta bir sakınca görmediklerini bildirdi. Verilen cevaplar arasında 3-5 yaş aralığındaki çocuklarına telefon aldıklarını belirten ebeveynler de bulunurken 6-11 yaş aralığındaki çocukların telefon kullanmasına sıcak bakan ebeveynlerin oranının yüzde 50 olduğu belirtildi.
Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 80'i, 0-14 yaş aralığındaki çocuklarının akıllı telefonlarından hangi hizmetleri kullandıkları bilgisine erişebildiklerini ifade ederken bu konuda kontrolün kendilerinde olduğunu iddia etti.
Aileler, daha büyük yaştaki çocuklarından akıllı telefon kullanımı hakkında bilgi alırken zorlandıklarını söylerken ankete katılan 15-17 yaş arasında çocuk sahibi olan ebeveynlerin yüzde 62'sinin çocuklarının akıllı telefon ile neler yaptığı hakkında çok az bilgi sahibi olabildikleri kaydedildi.
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