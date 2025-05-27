Efsanevi yolcu gemisi açık artırmaya çıkarılacak

Gemi, 1948 yılında Stockholm adıyla ilk yolculuğunu Göteborg'dan New York'a yaptı. Ancak esas ününü, 1956 yılında yaşanan trajik bir çarpışma sonucu kazandı. Andrea Doria adlı İtalyan transatlantiğiyle ABD açıklarında çarpışan gemi, kazada 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, modern denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaza sonrası onarılan gemi, 1960 yılında Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) tarafından satın alındı ve “Völkerfreundschaft” (Halkların Dostluğu) adını aldı.

Bu dönemde, işçilere yönelik kruvaziyer turları düzenlendi. Gemi, 1962’deki Küba Krizi sırasında ABD’nin Karayipler’deki deniz ablukasını dahi geçerek dikkat çekti.

KAÇIŞ GİRİŞİMİ VE UDO LİNDENBERG DETAYI

1968 yılında Batı Alman donanmasına ait bir torpido botu gemiye çarptı. Bir yolcu DDR’den kaçmak için gemiden atlamış, Batı Alman donanması tarafından kurtarılmıştı.

1983’te ise gemi, U26 adlı Alman denizaltısıyla çarpıştı. Bu, ayrı bir tesadüf olarak kayda geçti çünkü U26, 1970’lerde şarkıcı Udo Lindenberg’i promosyon gezisine çıkarmıştı. Lindenberg’in 1973 tarihli hit albümü ise ironik biçimde “Alles klar auf der Andrea Doria” adını taşıyordu.

1980’lerden sonra defalarca isim değiştiren gemi, sığınmacı barınağı, Karayip tur gemisi, Avrupa turlarında nostalji gemisi olarak kullanıldı. 2016’da “Germany’s Next Topmodel” yarışmasına da ev sahipliği yaptı.

Ancak 2020’de patlak veren Covid-19 pandemisi, Astoria’nın yolculuklarını kalıcı olarak sonlandırdı.

Astoria, geçtiğimiz yıllarda 10 milyon Euro'luk asgari teklifle satışa çıkarıldı ancak kimse ilgi göstermedi. Bugün ise hurda değeri yalnızca 2,75 milyon Euro.

160 metre uzunluğundaki, 10 bin tonluk bu tarihi gemi için “belki de son şans” olarak görülen açık artırma 17 Haziran’da Rotterdam’da yapılacak.