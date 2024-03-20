Eğlenmek için gitmişlerdi: 'Dışkı' hastanelik etti

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:10

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:10

Avustralya'nın Victoria eyaletinde düzenlenen ve "müzik, sanat ve yaşam tarzı buluşması" olarak tanımlanan Ezoterik Festivali katılımcıları arasında hastalık yayıldı.

Shigella enfeksiyonu olarak bilinen hastalık, genellikle enfekte dışkı ile temas sonucu yayılan bir bağırsak enfeksiyonu olarak biliniyor. Bakteri ellere bulaştıktan sonra ağız bölgesine dokunarak ya da oral-anal temas yoluyla cinsel yolla da bulaşabiliyor.

Şimdiye kadar 230 festival katılımcısı semptomlar yaşadığını bildirdi ve enfeksiyonun birinci basamak antibiyotiklere karşı dirençli olduğu ve tedaviyi zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulunuldu.

Avustralya eyaletindeki sağlık yetkilileri, festival katılımcılarını semptomlar geliştirmeleri halinde derhal test yaptırmaları konusunda uyardı.

Victoria Sağlık Müdürü Vekili Ben Cowie, yaptığı açıklamada bağırsak enfeksiyonunun son derece bulaşıcı olduğunu ve çoğunlukla dışkı-ağız yolu ya da kontamine gıda yoluyla bulaştığını da söyledi.

Dr. Cowie, "Belirtiler arasında ishal, karın krampları, bulantı ve kusma yer alabilir. Belirtiler genellikle maruziyetten bir ila üç gün sonra ortaya çıkar, ancak bazı vakalarda 12 saat kadar erken veya bir hafta kadar geç ortaya çıkabilir. Bakteri, semptomlar kaybolduktan sonra bir aya kadar dışkı yoluyla yayılmaya devam edebilir. Semptomları olan kişilerin daha güvenli seks yapmaları, iyi hijyen sağlamaları, el yıkamaları ve başkaları için yemek hazırlamaktan kaçınmaları gerekiyor. Bakteri genellikle irin veya kan içeren ciddi ishalin yanı sıra ateş, bulantı, kusma ve karın kramplarıyla birlikte görülür. Bol sıvı aldığınızdan ve susuz kalmadığınızdan emin olun" diye konuştu.