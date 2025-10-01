Ekvador’da gerilim tırmanıyor: Başkanın konvoyuna saldırı, askerler kaçırıldı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın içinde bulunduğu insani yardım konvoyuna saldırı düzenlendi. Olayda 17 asker kaçırılırken, bir gösterici de polis ateşi sonucu hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, Noboa’nın konvoyunda İtalya’nın Ekvador Büyükelçisi Giovanni Davoli, Vatikan’dan üst düzey bir yetkili ile Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcileri de yer alıyordu.

Başkanlık Sözcüsü Carolina Jaramillo, konvoyun bölgedeki protesto ve grevlerden etkilenen halka insani yardım ulaştırmak için yola çıktığını belirtti. Kaçırılan 17 askerin akıbetine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi.

BBC’ye göre, protestolar sırasında bir eylemci polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE), X/Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu olayı “cezasız kalmaması gereken bir devlet suçu” olarak niteledi.

“ACİL DİYALOG GEREKLİ”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin bölge temsilcisi Jan Jarab, artan şiddet olaylarının “acil diyalog” ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti.

Ülkede geniş çaplı protesto ve grevlerin yol açtığı siyasi kriz, uluslararası toplumun da yakın takibinde.