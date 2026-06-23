Ekvador’da yolsuzlukları araştıran Polonyalı aktivist ölü bulundu

Ekvador’da yolsuzluk ve çevre suçlarına ilişkin araştırmalarıyla bilinen Polonyalı aktivist Monika Silva Koniuszek, Santa Elena eyaletine bağlı sahil kasabası Montañita’daki evinde ölü bulundu.

41 yaşındaki Koniuszek’in cansız bedeni, 8 Haziran’da evinin zemininde, boynunda ilmekle bulundu. İki çocuk annesi aktivistin ölümü, ilk etapta Ekvador makamları tarafından “intihar” ihtimaliyle değerlendirildi.

Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, otopsi sonuçları açıklanmadan önce yaptığı açıklamada ilk değerlendirmenin intihar yönünde olduğunu söyledi. Ancak Guayaquil’de yapılan otopside, Koniuszek’in ölüm nedeninin başa alınan darbe ve boğulma olduğu belirlendi.

Ekvador Kadınları Destekleme ve Eylem Merkezi Direktörü avukat Lita Martínez, adli tıp raporlarına göre olayın “şiddet sonucu ölüm” olduğunu belirterek, intihar ihtimalinin geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Ekvador’daki hak savunucuları ve Koniuszek’in çalışma arkadaşları, Polonyalı aktivistin yürüttüğü araştırmalar nedeniyle hedef alındığını savunuyor.

Koniuszek’in son yıllarda çevre suçları, kamu arazilerinin usulsüz devri ve yerel yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdığı belirtildi. Sosyal medya hesaplarında “Ekvador’u sevmek ve doğru olanı savunmak için burada doğmuş olmak gerekmez” ifadesini kullanan aktivist, yerel gazetecilerle de ortak çalışmalar yürütüyordu.

DEVLET BAŞKANININ AİLE ŞİRKETİNE UZANAN İDDİALAR

Koniuszek’in, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın ailesine ait meyve şirketi Noboa Trading’e ilişkin iddiaları da araştırdığı öne sürüldü.

Çalışma arkadaşlarına göre aktivist, Noboa Trading’e ait muz konteynerlerinde tonlarca kokain ele geçirildiği iddiaları ve bu dosyalardaki soruşturmaların üst düzey yargı yetkilileri tarafından engellendiği iddiaları üzerinde çalışıyordu.

Koniuszek’in öldürülmeden kısa süre önce, bu iddialara ilişkin hazırladığı dosyayı başkent Quito’daki ABD Büyükelçiliğine teslim ettiğini yakın çevresine söylediği aktarıldı.

Arkadaşları, Koniuszek’in ölümünden önce yargı baskısıyla karşı karşıya kaldığını ve açık ölüm tehditleri aldığını belirtti. Aktivistin ayrıca Santa Elena eyaletinde siyasi bağlantıları olduğu öne sürülen kişilerin karıştığı büyük bir arazi kaçakçılığı ağına ilişkin iddiaları da araştırdığı kaydedildi.

Polonyalı aktivistin arkadaşı Joanna Cuper, Koniuszek’in takip edildiğini ve izlendiğini söylediğini belirterek, “Hiçbirimiz onun intihar ettiğine inanmıyoruz” dedi.

POLONYA DEVREYE GİRDİ

Koniuszek’in ölümü, doğum yeri olan Polonya’da da geniş yankı uyandırdı. Polonya savcılığı, Ekvador makamlarından adli yardımlaşma talep ettiğini ve soruşturmaya yakından dahil olmak istediğini açıkladı.

Polonya’nın Peru Büyükelçiliği de Ekvador makamlarından hızlı, kapsamlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini beklediklerini duyurdu.

Açıklamada, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, sosyal aktivistlerin ve sivil yaşama katılan kişilerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Koniuszek’in yaşadığı Montañita’da komşuları ve sevenleri, aktivist için fotoğraflar ve çiçeklerle bir anma alanı oluşturdu. Bölgede günlerce mumlar yakılırken, sokak sanatçıları Koniuszek için bir duvar resmi yaptı.

Yerel halkın, aktivistin anısını yaşatmak için bir sokağa onun adını verdiği belirtildi.