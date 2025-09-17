Ekvador’dan dikkat çeken hamle: ABD kriterleri esas alındı

Hükümetten yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın imzaladığı kararnameyle Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alındığı bildirildi.

Söz konusu kararnamede, "Bu örgütlerin Ekvador halkı, ülkenin mevcut düzeni, egemenliği, devletin bütünlüğü ve kamu düzeni açısından tehdit oluşturma ihtimali vardır. Bu nedenle ABD’nin bu grupları 'terör örgütü' olarak sınıflandırırken izlediği ölçütlere benzer bir yaklaşım sergilendi" ifadelerine yer verildi.

Ekvador basınında yer alan habere göre hükümet, Ulusal İstihbarat Merkezi’nin hazırladığı rapora dayanarak Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları'nı bu listeye dahil etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde 8 Nisan 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık 16 Nisan 2019'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.