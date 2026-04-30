Ekvador’dan Petro’ya ağır suçlamalar: Gerillaları bize yönlendiriyor

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef aldı.

Petro'nun Kolombiyalı gerillaları Ekvador topraklarına girmesi için teşvik ettiğini iddia eden Noboa, "Çeşitli kaynaklar, bize, Petro hükümeti tarafından teşvik edilen Kolombiyalı gerillaların kuzey sınırımızdan bir sızma gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Başkan Petro, sorunları komşu ülkelere ihraç etmek istemek yerine kendinizi kendi halkınızın yaşamını iyileştirmeye adayın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro ise X hesabından, Noboa'ya tepki göstererek, kendisiyle buluşması için bir teklifte bulundu.

Noboa'yı kuzey sınırına davet eden Petro, "Kuzey sınırına gidin ve benimle buluşun, o bölgelerin barışını birlikte inşa edelim, yalanlara inanmayı bırakın" açıklamasında bulundu.

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkesinin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Petro ile Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle gerilim yaşanıyor.

İki lider, birbirlerine karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.