Ekvador Devlet Başkanı Noboa: "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan edildi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 08:17

Güncelleme: 10.01.2024 - 09:49

Sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, ülkede "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini vurgulayan Noboa, "Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Organize suç örgütlerinin isimlerini sırasıyla yazan Devlet Başkanı Noboa, bu örgütlerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi.

"TC Television" kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosunun, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmasının ardından Noboa başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, terör örgütlerinin artık "meşru hedefleri" olduğunu ve bu gruplarla "kesinlikle" pazarlık yapılmayacağını duyurdu.

Suç örgütlerine "ciddi" darbe vurduklarını dile getiren Vela, "Ulus tarihinde kanlı ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiler. Onların vahşi kötülükleri cezasız kalmayacak ve girişimleri boşa çıkartılacak" dedi.

HER TERÖRİST "ASKERİ BİR HEDEFTİR"

Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendilerine "açık" bir misyon biçtiğini söyleyen Vela, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız ve müzakere etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerine güçlü bir karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Vela, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının "müşterek" mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacakları sözünü halka verdi.

NE OLMUŞTU

Ekvador Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.

Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülüyor.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.

Tansiyon yükselmeye devam ederken TC Television isimli kanala bir grup silahlı ve yüzü maskeli kişi tarafından baskın düzenlendi.

Kamuya ait olan kanalda canlı yayınlanan görüntülerde silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve darp ettiği görüldü.

SPİKERİN CEBİNE PATLAYICI MADDE KONULDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.

Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.

YAKALANDILAR

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi.

Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.