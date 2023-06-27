Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 19:34
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), merkez üssü Esmeraldas eyaletine bağlı Muisne kenti olan 5,5 büyüklüğündeki depremin, yerel saatle 09.07'de ve yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Kito dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekvador’da en son 18 Mart'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.


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