Ekvador'da hapishanede isyan: Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti
Ekvador'da hapishanede çıkan isyanda 9 mahkum hayatını kaybetti.
Ekvador'un başkenti Quito'daki El Inca Hapishanesi'nde, polisin çete liderlerini başka bir cezaevine nakletmesi isteği üzerine isyan çıktı.
Çete mensuplarının polise engel olmak istemesi üzerine çıkan çatışma ve isyanda 9 kişi öldü.
"Los Lobos" çetesi elebaşını Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'deki yüksek güvenlikli La Roca Hapishanesi'ne nakletmek isteyen polis ile mahkumlar arasında çıktı.
Ulusal Cezaevleri Ajansı (SNAI), takviye güvenlik güçlerinin hapishanedeki olayları kontrol altına almak için operasyon başlattığını bildirdi.
SNAI, Los Lobos çetesi lideri Bermudez'in başka bir hapishaneye transferi esnasında mahkumların şiddetli bir direniş gösterdiğini belirtti.
Öte yandan olaylara rağmen Bermudez ve R7 çetesinin lideri olarak bilinen Freddy Anchundia'nın başka hapishaneye götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 7 Kasım'da aynı hapishanede çıkan isyanda 5 kişinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu "Bermudez" isimli çete liderinin başka bir cezaevine gönderileceğini ifade etmişti.
ÜLKEDE CEZAEVİ SORUNU
Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 450'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- 'Hanımefendi' geziyor
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'