Ekvador’daki selde can kaybı 24’e yükseldi
Ekvador’un başkenti Quito’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükselirken, ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador’un başkenti Quito’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor.
Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 24, selde yaralananların sayısının ise 48’e yükseldiğini bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu söyledi.
Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, bölgedeki yağışların metrekare başına 75 litreyi bulduğunu söyleyerek bölgede, 2003 yılından beri rekor yağış meydana geldiğini belirtti.
Selde, birçok ev ve aracın yanı sıra elektrik direklerinin de zarar görmesinin ardından bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.
Yetkililer, bölgenin sıcak bir iklime sahip olmasından kaynaklı olarak daha çok su tuttuğunu söyledi.
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