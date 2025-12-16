Giresun Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı Gürcistan’da şampiyon oldu

Giresun Belediyespor U16 kız basketbol takımı, 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Gürcistan’da düzenlenen kış basketbol turnuvasını şampiyon tamamladı. Turnuvada Ermenistan Erevan ile Gürcistan Batumi ve Fotı-Iraq ekiplerine karşı mücadele eden Giresun temsilcisi, karşılaşmalarda yüksek sayı üretip rakiplerine ciddi üstünlük kurarak kupaya uzandı.

Kadrosunda Nazlı Ertürk Panik, Ayça Ravza Tutkun, Elif Eryiğit, Asya Akoğlan, Ecrin Nazar Mutlu, Yağmur Acar, Belinay Konal, Özge Türkoğlu, Yağmur Yılmaz ve Irmak Akkuş’un yer aldığı takımın performansıyla turnuvaya “damga vurduğu” belirtildi.

Öte yandan, yine Gürcistan’da gerçekleştirilen Junior Star Turnuvası’nda bu kez 2014-2015 doğumlu oyunculardan oluşan Giresun Belediyespor erkek basketbol takımının da mücadele ettiği kaydedildi. Akif Koç, Ahmet Poyraz Muş, Selim Tuğra Yumsel, İsmail Çınar, Eymen Kuzey Oğuz, Uras Kemal Fat, Ahmet Batu Çakırmelikoğlu, Ayaz Yavuz, Alp Demirkan, Berat Bülbül ve Mustafa Emir Dizdar’dan oluşan ekibin “başarılı müsabakalar” çıkardığı aktarıldı.