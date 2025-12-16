Yurttaş açlık sınırında yaşam kavgası verirken... AKP'li Fiskobirlik Başkanı Bayraktar'dan 'çift maaş' savunması

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

AKP Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık fiyatına ilişkin açıklamasının ardından CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, "Bayraktar’ın amacı nedir? Kime hizmet etmek için bunu söylemektedir? Nereden aldı talimatı? 400 TL’nin üzerine çıkması beklenen fiyatı kim aşağı çekmek istedi" açıklamasına kürsüden tepki göstererek, şunları söyledi:

"Bir televizyon programında şahsıma sorulan soru üzerine '300 TL kötü bir fiyat değildir ancak bu sene kuralıklık ve zirai don sebebiyle üreticimiz mağdur oldu. Bu sebeple üreticimizin daha fazla fiyat beklemesi olabilir' cevabım nedeniyle CHP Ordu milletvekili tarafından lince tabi tutuldum. Sayın Adıgüzel, biz ömrümüzü fındık tarlalarında geçirdik, her daim üreticimizin yanında olduk. Anlaşılan siz vatanın satıldığı plazaları iyi biliyorsunuz. Biz plaza falan bilmeyiz, aziz milletimizden başka kimseden de talimat almayız."

"20 SENE ÖNCE SAVUNMA SANAYİ DİYE BİR ŞEY Mİ VARDI"

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "Bazı muhalefet milletvekilleri bağırarak, çağırarak ve mübalağa katarak konuşuyor. Türkiye hakikaten dünyanın en stratejik ülkelerindendir. Fakat siz buna destek vereceğinize... 20- 25 sene önce ülkenin varoşlarını hatırlamıyor muyuz" diye sordu. Aydın, "Bizim dönemimizde yapılan ve 80 yılda yapılanları mukayese ediyorum. Su ve sulama alanında son 80 yılda 2,39 trilyon değerinde 7 bin 500 adet tesis edilmiş. Biz ise 10 bin 984 adet vatandaşlarımızın hizmetine tesis sunmuşuz. 20 sene önce savunma sanayi diye bir şey mi vardı. Kimsenin bildiği bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın konuşması CHP milletvekillerinin tepkisi nedeniyle kesildi.

"ATADIĞINIZ GENEL YAYIN YÖNETMENİNİN DURUMUNA BAKIN"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmacılar tarafından partisine yapılan sataşmalar nedeniyle söz alarak şunları söyledi:

"Milletvekili konuşmasında 'Gabar'da petrol bulunuyor, rahatsız oluyorlar' dedi. Hayır, orada bulunan petrol Batı Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne sizin ne benim babamın malı değil. 'Ama Gabar'da petrol bulduk, Karadeniz'de doğal gaz bulduk' deyip de yazın ortasında doğal gaza yüzde 25 zam yaparsanız biz buna üzülürüz. Kahramanmaraş depreminde bu Meclis'te bulunan tüm milletvekilleri depremden saatler sonra oradaydı. Tüm belediyelerimiz oradaydı. Bunu eleştirmek, yok saymak bir de sanki bu insanları cezalandırır gibi tutuklamak utanç verici.

Bir kanala kayyum atıyorsunuz o kanala atadığınız genel yayın yönetmeninin durumuna bakın ondan sonra milli değerlerden bahsedin. O kanala atadığınız yazara, çizere bakın. Danışmanlarınızın arabada yaptığı pudra şekerlerine bakın. Nereden nereye geldiniz? Lütfü Bayraktar, fındıkla ilgili milletvekilimize laf attınız. Milletvekilimiz 'çiftçi geçinemiyor' dedi ama Lütfi Bayraktar'ın çift maaş aldığı yani Fiskobirlik'ten de maaş aldığını gördük."

"HİÇBİR ZAMAN TAM OLARAK MAAŞ ALMADIK"

Başarır'a cevap veren Bayraktar, "'Çift maaş alıyor' diyorsunuz ya oraya bileğimin hakkıyla seçilerek geliyorum. İkincisi size tavsiye ediyorum beni seçen Trabzon'daki CHP'li Fiskobirlik delegesine gidin bu konuyu anlatın... Kesinlikle Fiskobirlik başkanı olduğum günden beri hak etmiş olmamıza rağmen hiçbir zaman tam olarak maaş almadık" dedi.

Başarır'a cevap veren AKP İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Bugün suya yapılan zam çoktan elektriği, gazı geçti" dedi.

ÇİFT MAAŞ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP'li Bayraktar'ın hem milletvekili hem de FİSKOBİRLİK görevi nedeni ile çift maaş aldığı biliniyor.

Bayraktar, 2023 yılında katıldığı bir toplantıda, milletvekillerinin 2023 yılı aylık maaşının 73 bin 379 TL olduğunu ve her masrafı bu paradan karşıladıklarını belirterek, "Rabbime hamdolsun fındığımız var. Arka planda bir miktar birikimimiz var. Yoksa bu maaşlarla vekillerin çalışma yapabilme imkanı yok ya. Az demiyorum, çok iyi para ama yapılan işe göre bunu yapma imkanın yok. Peki niye tartışılıyor bu konu? Muhtemelen vekillerin özgür olmasını istemiyor arkadaşlar" demişti.

MİLYONLARCA YURTTAŞ AÇLIK SINIRININ ALTINDA

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırını kasım ayında açıkladı. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 29 bin 828 TL’ye yükseldi.

Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masraflar eklendiğinde ise yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL’ye çıktı.

Milyonlarca emekli ve asgari ücret alan yurttaş, açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor.