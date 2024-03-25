Ekvador'un en genç belediye başkanı öldürüldü!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:35

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en genç belediye başkanı ve bir yardımcısının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, San Vicente'nin 27 yaşındaki belediye başkanı Brigitte Garcia ve iletişim müdürü Jairo Loor'un Manabi eyaletinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Polis, çiftin her ikisinin de kurşun yarası aldığını ve bir arabanın içinden saldırıya uğradıklarını bildirdi.

Eski başkan Rafael Correa'nın sol kanat Yurttaş Devrimi Hareketi partisinin üyesi olan Garcia, Ekvador'da suikasta kurban giden son siyasi figür oldu.

Partinin son seçimlerdeki başkan adayı Luisa Gonzalez, sosyal medya platformu X'te Garcia'nın öldürülmesini bir suikast olarak nitelendirerek, "Az önce San Vicente Belediye Başkanı dostumuz Brigitte Garcia'ya suikast düzenlediklerini öğrendim. Söyleyecek söz bulamıyorum, şoktayım, Ekvador'da hiç kimse güvende değil, hiç kimse!" dedi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, gerçekleşen cinayeti kınayarak, "soruşturmada aciliyet" sağlamak için polis ve savcılıkla birlikte çalıştığını söyledi.

EKVADOR'DA SUİKASTLER BİTMİYOR

Ekvador Devlet Başkanı adayı Fernando Villavicencio geçtiğimiz Ağustos ayında seçimden iki hafta önce bir kampanya etkinliğinden ayrılırken öldürülmüştü. Villavicencio yolsuzluk ve organize suçları şiddetle eleştiren bir isimdi.

Temmuz 2023'te Manta Belediye Başkanı Agustin Intriago bir inşaat alanını gezerken öldürüldü.

Ülkede Ocak ayında silahlı kişilerin canlı yayın sırasında bir televizyon programını basmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.