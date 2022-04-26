El Kaide: Birçok Wagner üyesi yakaladık

26 Nisan 2022 Salı, 09:13

Afrika'da faaliyet yürüten ve çeşitli eylemler yapan terör örgütü El Kaide'nin Sahel kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim (JNIM), Mali'deli paralı askerlerin bulunduğunu iddia etti.

Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'in (JNIM) propaganda organı Al Zallaka'da, JNIM'in Mali ordusuyla çalışan birçok Wagner askerini yakaladığı iddia edildi.

Açıklamada, Wagner askerlerinin, Nisan'ın ilk haftası Moura köyünde Mali ordusuyla 5 gün boyunca yürüttüğü operasyonlarda birçok sivili öldürdüğü belirtildi.

El Kaide, ilk kez Wagner askerlerinin Mali'deki varlığına ilişkin açıklama yapmış oldu.

Mali'deki askeri yönetim ise ordunun Wagner grubuyla iş birliği yaptığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddediyor.