El Kaide terör örgütünden dünya kupası uyarısı
El Kaide terör örgütü Müslümanları Katar'daki Dünya Kupası'ndan uzak durmaları konusunda uyardı.
El Kaide, Müslümanlara uyarıda bulunarak Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmamaları çağrısında bulundu.
Terör örgütü FIFA Dünya Kupası'nın başlamasından bir gün önce bir açıklama yayınladı ancak doğrudan tehditte bulunmaktan kaçındı.
Cihatçı örgütlerin online faaliyetlerini takip eden ABD'li sivil toplum kuruluşu SITE Intelligence grubu, 19 Kasım'da yayınlanan endişe verici mesajı ifşa etti.
Terör örgütü El Kaide, "Müslüman kardeşlerimizi bu etkinliği takip etmeleri ya da katılmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.
El-Kaide'nin Yemen'deki kolu tarafından yayınlanan mesajda, Katar 'Arap Yarımadasına ahlaksızları, homoseksüelleri, fesat tohumlarını ve ateizmi getirmekle' eleştirildi.
Reuters'ın haberine göre El Kaide, Dünya Kupası için "Bu olay, dikkatleri 'Müslüman ülkelerin işgali ve Müslümanlara yapılan baskılardan' başka yöne çekti" dedi.
Katar'da, LGBTQ+ topluluğuna dahil olanlara ve aynı cinsiyetten biriyle cinsel ilişkiye girenlere yedi yıla kadar hapis cezası veriliyor.
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