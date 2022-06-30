El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele: Çetelere karşı savaşı yoğunlaştıracağız
El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele, çetelere karşı savaşın artacağını söyledi
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, düzenlediği basın toplantısında, Santa Ana kentinin batısında, çete üyeleri tarafından Ulusal Sivil Polis (PNC) ekibine saldırı yapıldığını açıkladı.
Nayib Bukele, çetelerin saldırısı sonucu 3 polisin öldüğünü belirterek, silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söyledi.
Bukele, "Bu bize çetelere karşı savaşı yoğunlaştırmamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi durursak yeniden toparlanacaklar. Yeni realiteye bir kez adapte olduklarında bu kanserin ülkeden çıkarılması imkansız olacak. Şikayet eden etsin, devletin gücünün ne demek olduğunu görecekler" ifadelerini kullandı.
Bukele, saldırıyı yapanın "Barrio 18" isimli çetenin olduğunu vurgulayarak, zanlılardan birini gözaltına alındığını belirtti.
Bukele ayrıca, çetelerin ağır bedel ödeyeceğini, silahlı gruplara karşı başlattıkları savaşta asla geri atım atmayacaklarını kaydetti.
MS13 ÇETESİ
Mart ayının başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 87 kişi hayatını kaybederken gözaltına alınanların sayısının ise 20 bini aştığı bildirilmişti.
Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.
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