El Salvador’da çetelere rekor cezalar: Yüzlerce yıllık hapis cezalarına çarptırıldı

El Salvador’da, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin çetelere karşı ilan ettiği “savaş” kapsamında yargılanan onlarca Mara Salvatrucha (MS-13) üyesi, yüzlerce yılı aşan hapis cezalarına çarptırıldı. Savcılık, bazı sanıklar hakkında verilen cezaların bin yılı aştığını duyurdu.

Savcılığın X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 248 MS-13 üyesi, aralarında 43 cinayet ve 42 zorla kaybetme vakasının da bulunduğu çok sayıda suçtan “ibretlik” cezalara mahkûm edildi. Kararların hangi tarihte alındığı ve davaların toplu yargılama olup olmadığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Açıklamaya göre, ABD tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanan MS-13’ün bir üyesi bin 335 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 10 sanık hakkında 463 ile 958 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Mart 2022’den bu yana ülkede “olağanüstü hal” uygulamasını yürürlükte tutuyor. Bu düzenleme, yakalama kararı olmaksızın gözaltı yapılmasına olanak tanıyor.

Resmi verilere göre, bu tarihten bu yana 90 binden fazla kişi tutuklandı, yaklaşık 8 bin kişi ise yargılamalar sonucunda serbest bırakıldı.

CİNAYETLER, KAYIPLAR VE SİSTEMATİK ŞİDDET

Savcılığın aktardığına göre, MS-13’e atfedilen suçlar arasında 2014–2022 yılları arasında işlenen çok sayıda cinayet, bir üniversite öğrencisi ve bir kadın futbolcunun öldürülmesi, esnafı hedef alan sistematik şantajlar ve konut dokunulmazlığının ihlali bulunuyor.

Bukele yönetiminin sert güvenlik politikaları sonucunda El Salvador’da cinayet oranlarının ciddi biçimde düştüğü belirtiliyor.

Ancak insan hakları örgütleri, bu süreçte güvenlik güçlerinin keyfi gözaltılar, kötü muamele ve adil yargılanma hakkı ihlalleri gerçekleştirdiğini savunarak uygulamalara sert eleştiriler yöneltiyor.