El Salvador’da tarihi dava: Yüzlerce çete üyesi aynı anda yargılanıyor

El Salvador’da Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetiminin çetelere karşı sert güvenlik politikaları kapsamında, 486 kişinin aynı anda yargılandığı toplu dava başladı.

Dava, ülkede olağanüstü hal döneminin en büyük yargılamalarından biri olarak gösteriliyor.

Savcılık, sanıkların MS-13 çetesine mensup olduğunu ve 2012-2022 yılları arasında 47 binden fazla suça karıştıklarını öne sürdü.

Suçlamalar arasında cinayet, kadın cinayeti, haraç toplama ve silah kaçakçılığı bulunuyor.

İddialar arasında, ülkenin iç savaştan bu yana en kanlı hafta sonlarından biri de yer alıyor.

Savcılık, otopsi raporları, balistik incelemeler ve tanık ifadelerini delil olarak sundu.

Her suç için en yüksek cezanın verilmesini talep eden savcılık, bazı sanıkların birden fazla suçtan mahkûm edilmesi halinde 245 yıla kadar hapis cezası alabileceğini bildirdi.

İNSAN HAKLARI TEPKİSİ

2022’den bu yana yürürlükte olan ve defalarca uzatılan olağanüstü hal kapsamında 91 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İnsan hakları örgütleri ise toplu yargılamaların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini, sanıkların avukata erişimini zorlaştırdığını savunuyor.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR/CIDH) da olağanüstü hal uygulamasının sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Bukele hükümeti ise sert güvenlik politikalarının sonuç verdiğini savunuyor.

Resmi verilere göre ülkede cinayet oranı geçen yıl yüz binde 1,3’e kadar geriledi. Bu oran 2022’de yüz binde 7,8 seviyesindeydi.