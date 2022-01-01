El Salvador'da 4,1 ton kokain ele geçirildi
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir teknede 4,1 ton kokain ele geçirildi.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.
ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika'ya ve ardından Meksika'ya geçiyor.
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