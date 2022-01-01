El Salvador'da 4,1 ton kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir teknede 4,1 ton kokain ele geçirildi.

AA
01 Ocak 2022 Cumartesi, 12:30
El Salvador'da 4,1 ton kokain ele geçirildi
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Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, yakalanan 4,1 ton kokainin yaklaşık 104 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Olayla ilgili 5 Kolombiyalı ve 2 Ekvadorlu gözaltına alındı.

ABD pazarına yönelik uyuşturucu, hava veya deniz yoluyla önce Orta Amerika'ya ve ardından Meksika'ya geçiyor.


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