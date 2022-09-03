Elektrik fiyatları fabrikaları etkiledi: Hollanda'da bazı fabrikalar üretimi durdurdu
Hollanda'da bazı fabrikalar artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurduklarını açıkladı.
Hollanda NU çevrim içi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.
NU, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.
Damco Alüminyum'un "şartların uygun olması halinde" üretime devam edilebileceği bilgisine yer verildi.
Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.
Haberde, kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın öngörülerine yer verildi.
Nauta, Tüketicilerin daha fazla ikinci el ürünlere yönelme eğilimi gösterdiğini belirterek, "Enerji fiyatlarındaki yükselmenin uzun süre devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Haberde, enerji maliyetlerindeki artışı tüketiciye yansıtmanın satışlarda düşüşe sebep olduğu için işe yaramadığı aktarıldı.
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