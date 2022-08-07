Elon Musk, '3. Dünya Savaşı nedeniyle Mars'ı kolonileştirmemiz gerek'

07 Ağustos 2022 Pazar, 11:56

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast programında ikinci bir gezegene sahip olmanın faydalı olabileceğini, doğal bir felaket veya 3. Dünya Savaşı çıkarsa insanların kaçacak bir yeri olacağını söyledi.

Musk, "3. Dünya Savaşı olabilir, birbirimizi ölümüne bombalayabiliriz. Bu günlerde bu ihtimal biraz daha olası" dedi.

Musk, "Medeniyetin yok olmaması için ikinci bir gezegene sahip olmak iyi olurdu" diye ekledi.