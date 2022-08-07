Elon Musk, '3. Dünya Savaşı nedeniyle Mars'ı kolonileştirmemiz gerek'
Elon Musk, 3. Dünya Savaşı nedeniyle Mars'ı kolonileştirmemiz gerekebileceğini söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast programında ikinci bir gezegene sahip olmanın faydalı olabileceğini, doğal bir felaket veya 3. Dünya Savaşı çıkarsa insanların kaçacak bir yeri olacağını söyledi.
Musk, "3. Dünya Savaşı olabilir, birbirimizi ölümüne bombalayabiliriz. Bu günlerde bu ihtimal biraz daha olası" dedi.
Musk, "Medeniyetin yok olmaması için ikinci bir gezegene sahip olmak iyi olurdu" diye ekledi.
Video Haberler
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı