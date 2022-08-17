Elon Musk, gözünü İngiliz devine dikti
Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın alacağını duyurdu.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşım ile yeniden gündem oldu.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçen Musk, bu kez de gözünü bir futbol kulübüne dikti.
Musk, Twitter hesabında “Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti’nin sol, Demokrat Parti’nin sağ kesimini destekliyorum!" paylaşımında bulunduktan sonra "Ayrıca “Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” dedi.
Tartışma yaratan Tweet'inden yaklaşık 4 saat sonra Musk, Tesla Owners Silicon Valley hesabının “Ciddi misiniz?” sorusuna “Hayır, bu Twitter’da uzun süredir devam eden bir şaka" açıklamasında bulundu.
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