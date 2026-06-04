Elon Musk’ın kızı, babasıyla ilgili soru üzerine röportajı terk etti

Elon Musk’ın uzun süredir görüşmediği belirtilen kızı Vivian Wilson, İspanya’nın Ibiza kentinde katıldığı bir etkinlikte babasıyla ilgili soru yöneltilmesi üzerine kırmızı halı röportajını yarıda bıraktı.

Desigual Vintage etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki Wilson’a, bir muhabir tarafından Elon Musk’a ilişkin soru yöneltildi.

Muhabirin, “Baban en iyisi, değil mi?” sorusu üzerine Wilson önce soruyu anlamadığını belirtti. Sorunun tekrarlanmasının ardından “Tamam” yanıtını veren Wilson, röportajı sonlandırarak alandan ayrıldı.

Olay, Wilson ile Elon Musk arasındaki yıllardır süren gerilimi yeniden gündeme taşıdı. 2020’de trans olduğunu açıklayan Wilson, 2022’de yasal olarak cinsiyet geçişini tamamlamış ve Musk soyadını kullanmayı bırakmıştı.

Wilson, aynı yıl mahkemeye sunduğu belgelerde Musk ile herhangi bir ilişkisinin kalmasını istemediğini belirtmişti.

MUSK’A SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTMİŞTİ

Wilson, daha önce yaptığı açıklamalarda Musk’ın çocukluğu boyunca büyük ölçüde yanında olmadığını söylemişti. Musk’ı “ilgisiz” ve “narsist” olmakla suçlayan Wilson, babasıyla ilişki kurmak istemediğini ifade etmişti.

Elon Musk ise geçmişte yaptığı açıklamalarda Wilson’ın siyasi görüşlerini ve cinsiyet geçiş sürecini hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Wilson, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasıyla ilişkisine dair “Onu ben reddettim, tersi değil” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Cosmopolitan’a konuşan Wilson, dünyanın en zengin insanlarından birinin çocuğu olarak büyümenin “yalıtılmış” ve “tuhaf” bir deneyim olduğunu söylemişti.