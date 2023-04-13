Elon Musk köpeğini Twitter'a CEO olarak atadığını açıkladı
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından bir tuhaf olaya daha imza attı. Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın başına, shiba cinsi köpeği Floki'yi geçirdi.
Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satabileceğini duyurmasının ardından Twitter'ın başında artık köpeğinin olduğunu açıkladı.
Twitter'ın "büyük inişler ve çıkışlar” yaşadığını söyleyen Musk, BBC'ye verdiği röportajda, "işten çıkarmalardan resmen sorumlu tutulmaktan bıktığını" söyledi.
Musk, "Geri çekildim. Size, Twitter'ın CEO'su olmadığımı, Twitter'ın CEO'sunun köpeğim olduğunu söylüyorum" dedi. Musk, binlerce insanın işten çıkarılmasını "Twitter ölecekti" ifadesiyle savundu.
Musk ayrıca, Twitter'ın ekonomik anlamda ters bir akışta olduğunu ve sosyal medya platformunun "dört aylık ömrünün kaldığını" söyledi.
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