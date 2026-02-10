Elon Musk’tan çarpıcı uyarı:

Musk, John Collison’ın sunduğu 'Checky Point' adlı podcast programında yaptığı açıklamada, elektrik şebekelerinin artan yapay zekâ talebini karşılayamaz hâle geldiğini söyledi.

“Önümüzdeki 30 ila 36 ay içinde enerji kapasitemizi kaybedeceğiz. Beni hatırlayın… Bu sistemler bu şekilde daha fazla büyüyemez” diyen Musk, yapay zekâ veri merkezlerinin tükettiği elektriğin, mevcut altyapının uyum sağlama kapasitesini aştığını vurguladı.

Musk, bu durumun, yakın gelecekte;

Geniş çaplı elektrik kesintilerine

Dijital hizmetlerde aksamalara

İnternet ve bulut sistemlerinde çöküşlere

yol açabileceğini ifade etti.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ DE SUNDU

Tesla CEO’su Musk, bu tehdide karşı 'alışılmışın dışında' bir plan önerdi.

Buna göre; alçak Dünya yörüngesine yaklaşık 1 milyon küçük uydu gönderilecek. Bu uydular güneş enerjisiyle çalışan işlemcilerle donatılacak.

Yapay zekâ hesaplamalarının önemli bir bölümü uzaydan yürütülecek.

Musk, bu fikri şöyle savundu:

Uzayda güneş her zaman var. Bu sayede sınırsız enerji üretebilir ve sistemleri Dünya’nın kısıtlarından kurtarabiliriz.

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI

Musk’ın önerisi bilim çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Bazı uzmanlar, bu planın alçak yörüngede aşırı yoğunluğa yol açabileceğini ve çarpışma riskini artıracağını savunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayımlanan raporlarda, bu tür projelerin yakın uzayı 'tehlikeli bir ortama' dönüştürebileceği uyarısı yapıldı. Kurum, büyük ölçekli uzay projeleri için uluslararası standartların şart olduğunu vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2025’te yapay zekâ veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimi 480 teravat saate ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 35 arttı. Mevcut eğilim sürerse 2028’e kadar iki katına çıkabilir. Uzmanlar, enerji verimliliği artırılmazsa krizin derinleşeceği görüşünde.

"UYARILAR ABARTILI DEĞİL!"

Massachusetts Institute of Technology’ten Dr. Leandra Chu, Musk’ın açıklamalarını şöyle değerlendirdi:

Bu uyarılar abartı değil. Teknolojik yenilik hızı ile altyapının kapasitesi arasında ciddi bir uçurum var.

Chu, çözüm için küçük modüler nükleer reaktörler ve yüksek verimli güneş panellerine acil yatırım çağrısında bulundu.

Musk’ın açıklamaları, ABD ve Çin’in dev yapay zekâ veri merkezleri kurmak için yoğun bir rekabete girdiği bir dönemde geldi.

Uzmanlara göre bu yarış, enerji talebini hızla artırıyor, çevresel baskıyı büyütüyor, lojistik ve altyapı sorunlarını ağırlaştırıyor.

Elon Musk’a göre, yapay zekâ devrimi mevcut enerji sistemlerinin kapasitesini zorluyor ve önlem alınmazsa küresel ölçekte bir 'dijital enerji krizi' kaçınılmaz olabilir.

Uzay temelli çözümler ise şimdiden bilim dünyasında yoğun tartışmalara yol açmış durumda.