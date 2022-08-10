Elon Musk, Twitter davası için hisse sattı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:20

Musk satıştan elde edilen gelirin, Twitter ile olan yasal süreci kaybetmesi durumunda olası bir Twitter anlaşmasının finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda satışla ilgili olarak, "Twitter'ın bu anlaşmanın olmasını zorlaması durumunda (Umarım olası değildir), Tesla hisselerinde acil bir satıştan kaçınmak önemli" dedi.

Tesla hisseleri, şirketin 20 Temmuz'da açıkladığı bilançosunun beklentilerin üzerinde kalmasının ardından yaklaşık yüzde 15 yükselmişti.

Elon Musk Nisan ayında, en büyük hissedar olduğu Twitter'ın tamamını satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunmuş, ancak Temmuz başında kararını değiştirmişti. Twitter ise satın almanın tamamlanmasına yönelik Musk'a dava açmıştı. Taraflar 17 Ekim'de duruşmaya gidecek.