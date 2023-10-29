Elon Musk'tan Starlink ve Gazze açıklaması

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:37

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:37

ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

İsrail ve Space X şirketi arasındaki tüm ilişkilerin kesildiğini duyuran Karhi'ye cevap veren Musk, Starlink terminallerinden hiçbirinin Gazze Şeridi'nden bağlantı kurmaya çalışmadığını belirtti.

Musk, "O kadar saf değiliz. Hiçbir Starlink terminali Gazze'den bağlanmaya çalışmadı. Böyle bir durumda, bunun yalnızca tamamen insani amaçlarla kullanıldığını doğrulamak için olağanüstü önlemler alacağız" diye vurguladı.

We are not so naive.



Per my post, no Starlink terminal has attempted to connect from Gaza.



If one does, we will take extraordinary measures to confirm that it is used *only* for purely humanitarian reasons.



Moreover, we will do a security check with both the US and Israeli… — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Musk, bunun yanında tek bir terminali bile devreye almadan önce hem ABD hem de İsrail hükümetleriyle güvenlik kontrolü yapacaklarının altını çizdi.

Önceki gün İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı nedeniyle bölgede internet ve birçok ulaşım hattı tamamen kesilmiş ve birçok kurum Filistin'deki yetkililerine ulaşamaz hale gelmişti. Gazze'deki insani felaketin büyümesi ardından, sosyal medya platformu X'te milyonlarca kişi Elon Musk'a Starlink uydularını göndermesi ve internet sağlama çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine Musk, bir açıklama yaparak bölgeye ücretsiz internet sağlayan Starlink uydularının aktif hale getirileceğini duyurmuş ve İsrail'den tepki almıştı.