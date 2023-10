Elon Musk'tan Starlink ve Gazze açıklaması

ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

İsrail ve Space X şirketi arasındaki tüm ilişkilerin kesildiğini duyuran Karhi'ye cevap veren Musk, Starlink terminallerinden hiçbirinin Gazze Şeridi'nden bağlantı kurmaya çalışmadığını belirtti.

Musk, "O kadar saf değiliz. Hiçbir Starlink terminali Gazze'den bağlanmaya çalışmadı. Böyle bir durumda, bunun yalnızca tamamen insani amaçlarla kullanıldığını doğrulamak için olağanüstü önlemler alacağız" diye vurguladı.

We are not so naive.



Per my post, no Starlink terminal has attempted to connect from Gaza.



If one does, we will take extraordinary measures to confirm that it is used *only* for purely humanitarian reasons.



Moreover, we will do a security check with both the US and Israeli…