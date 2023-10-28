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Elon Musk: Starlink, Gazze'deki bağlantıyı destekleyecek

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, internet hizmeti sağlayan Starlink uydularını Gazze'ye göndereceğini duyurdu. Musk, Starlink'in Gazze'deki bağlantıyı destekleyeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:56
Elon Musk: Starlink, Gazze'deki bağlantıyı destekleyecek
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Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, internet hizmeti sağlayan Starlink uydularını Gazze'ye göndereceğini duyurdu.

Musk, ABD'de Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in, X platformundaki "Yaklaşık 2,2 milyonluk bir nüfusla tüm iletişimin kesilmesi kabul edilemez. Gazeteciler, sağlık çalışanları, insani yardım çabaları ve masumlar tehlike altındadır. Böyle bir eylemin nasıl savunulabileceğini bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak bu uygulamayı kınamıştır" mesajının altına yorum yaptı.

Musk, "Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarıyla bağlantıyı destekleyecektir" ifadelerine yer verdi.

Musk ayrıca, "Gazze bombardıman altında, internet ve telekomünikasyon kesilmiş durumda. Acilen StarLink'e ihtiyaçları var" mesajıyla paylaşılan bir çağrıya "BM ve diğer uluslararası kabul görmüş yardım gruplarını destekleyeceğiz" dedi.


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