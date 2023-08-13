Emekli büyükelçi Ceylan, Tel Aviv-Riyad normalleşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin çıkarına olabilir
Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) bir medya kurumu ABD ve Suudi Arabistan’ın, Tel Aviv-Riyad ilişkilerini normalleştirme amaçlı bir anlaşmanın genel hatlarında mutabık kaldığını açıkladı. Emekli büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, “İsrail-Suudi Arabistan yakınlaşması Türkiye’nin İsrail’le yakınlaştığı bir dönemde Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşabilecek sonuçlarda ortaya çıkarır” dedi.
ABD nükleer güce sahip İran tehdidine karşı uzun zamandır bölgedeki iki ezeli düşman müttefikini barıştırmaya çalışıyor. Geçen gün ABD’li bir medya kurumu, ABD ve Suudi Arabistan’ın, Tel Aviv-Riyad ilişkilerini normalleştirme amaçlı bir anlaşmanın genel hatlarında mutabık kaldığını açıkladı. ABD ile Suudi Arabistan’ın, “İsrail’in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD’nin Riyad’a güvenlik garantileri vermesi” karşılığında Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanımasını içeren bir anlaşmanın üzerinde uzlaştığı ileri sürüldü.
(Mehmet Fatih Ceylan)
Emekli büyükelçi Mehmet Fatih
Ceylan, bölgedeki gelişmeleri ve
Türkiye’ye etkilerini Cumhuriyet’e
değerlendirdi. Bölge ülkelerinin İsrail’e
olan tutumunun İbrahim Anlaşmalarıyla
normalleştiğini fakat eksik
halkanın Suudi Arabistan
olduğunu ifade eden
Ceylan, “Suudi Arabistan’ın
dış politikasında
farklılaşmalar görüyoruz:
Çin ve İran’la ilişkileri
normalleştirmeye dönmesi,
petrol üretiminde Rusya’yı destekler
bir pozisyon alması, Cidde’de Ukrayna
savaşını sonlandırmak için toplantı
yapması... Böyle bir ortamda ABD’nin
Suudi Arabistan’la yakınlaşma arayışının
ortaya çıkması olağan bir gelişme”
dedi. Filistin konusuna yönelik talepleri
de değerlendiren Ceylan, “İsrail’in bu
konuda ödün vermesini beklemek
iyimser geliyor bana. Filistin sorunu
kısa vadede çözüme ulaşır mı ciddi
şüphelerim var” ifadesini kullandı.
‘YAPICI AKTÖR OLMALIYIZ’
“İsrail-Suudi Arabistan yakınlaşması
Ankara’nın Tel Aviv’le yakınlaştığı
bir dönemde Türkiye’nin çıkarlarıyla
bağdaşabilecek sonuçlar ortaya
çıkarabilir” diyen Ceylan şunları söyledi:
“ABD-İran çekişmesinin ilerlemesi
Türkiye’nin menfaatine olmaz. Suriye’de,
Türkiye ve İran’ın ulusal çıkarlarının
birleştiğini söylemek mümkün değil.
ABD ve İran’ın şu an itibarıyla gayri
resmi ilişkilerinin yumuşaması bizim
menfaatimize olur, bölgede gerilim
zaten çok yüksek. Biz bölgede yapıcı
bir aktör olmak zorundayız, bozucu bir
aktör olduğunuzda yalnız kalıyorsunuz.”
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