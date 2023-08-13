Emekli büyükelçi Ceylan, Tel Aviv-Riyad normalleşmesini değerlendirdi: Türkiye'nin çıkarına olabilir

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

ABD nükleer güce sahip İran tehdidine karşı uzun zamandır bölgedeki iki ezeli düşman müttefikini barıştırmaya çalışıyor. Geçen gün ABD’li bir medya kurumu, ABD ve Suudi Arabistan’ın, Tel Aviv-Riyad ilişkilerini normalleştirme amaçlı bir anlaşmanın genel hatlarında mutabık kaldığını açıkladı. ABD ile Suudi Arabistan’ın, “İsrail’in Filistinlilere tavizler vermesi, ABD’nin Riyad’a güvenlik garantileri vermesi” karşılığında Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanımasını içeren bir anlaşmanın üzerinde uzlaştığı ileri sürüldü.

(Mehmet Fatih Ceylan)



Emekli büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, bölgedeki gelişmeleri ve Türkiye’ye etkilerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bölge ülkelerinin İsrail’e olan tutumunun İbrahim Anlaşmalarıyla normalleştiğini fakat eksik halkanın Suudi Arabistan olduğunu ifade eden Ceylan, “Suudi Arabistan’ın dış politikasında farklılaşmalar görüyoruz: Çin ve İran’la ilişkileri normalleştirmeye dönmesi, petrol üretiminde Rusya’yı destekler bir pozisyon alması, Cidde’de Ukrayna savaşını sonlandırmak için toplantı yapması... Böyle bir ortamda ABD’nin Suudi Arabistan’la yakınlaşma arayışının ortaya çıkması olağan bir gelişme” dedi. Filistin konusuna yönelik talepleri de değerlendiren Ceylan, “İsrail’in bu konuda ödün vermesini beklemek iyimser geliyor bana. Filistin sorunu kısa vadede çözüme ulaşır mı ciddi şüphelerim var” ifadesini kullandı.



‘YAPICI AKTÖR OLMALIYIZ’

“İsrail-Suudi Arabistan yakınlaşması Ankara’nın Tel Aviv’le yakınlaştığı bir dönemde Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşabilecek sonuçlar ortaya çıkarabilir” diyen Ceylan şunları söyledi: “ABD-İran çekişmesinin ilerlemesi Türkiye’nin menfaatine olmaz. Suriye’de, Türkiye ve İran’ın ulusal çıkarlarının birleştiğini söylemek mümkün değil. ABD ve İran’ın şu an itibarıyla gayri resmi ilişkilerinin yumuşaması bizim menfaatimize olur, bölgede gerilim zaten çok yüksek. Biz bölgede yapıcı bir aktör olmak zorundayız, bozucu bir aktör olduğunuzda yalnız kalıyorsunuz.”

