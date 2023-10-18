Emekli Büyükelçi Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Garantörlük için taraflarla görüşülmeli'

Yayınlanma: 18.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2023 - 04:00

Türkiye’nin garantörlük önerisini emekli Büyükelçi Onur Öymen Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Öymen, “Geçmişte çok fazla karar alındı ancak uygulanamadı. İsrail istemiyor. İsrail’in istemediği bir çözümü, ABD’nin dayatması çok zor olur. Farklı aktörlerin de eğilimleri gözlemlenmeli. Ortadoğu’nun bugünkü koşullarında aşırı iyimserlik gerçekçi bir yaklaşım sayılmaz” dedi.

“Türkiye girişimlerde bulunarak zemin yoklayacak. Eğer zemin bulunursa bunun üzerinden somut projeler geliştirilmeli” diyen Öymen, “Projenin ilgili devletlerle de görüşülmesi gerekir. Diğer devletlerle görüşülmeden, tek taraflı niyet beyanları olarak görüşler ileri sürmek, sonuç vermesi açısından belirsizliktir” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı öncelikleri olduğunu belirten Öymen, “Öncelikle taraflar arasında ateşkesin sağlanması gerekir. Çatışmaların başka ülkelere sıçramasının da önüne geçilmeli. Sivillerin hedef olmaktan çıkarılması da şarttır” ifadelerini kullandı.

Öymen, Türkiye’nin iki devlet çözümü üzerinden projesini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

