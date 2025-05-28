Emekli büyükelçilerden Yunanistan’ın tepkisine yanıt: ‘Avrupa Türkiye’ye muhtaç’

Avrupa Birliği, üye ülkelerin ortak tedarik yoluyla savunma sanayi üretimine yatırım yapmalarını destekleyecek yeni mali aracı olan “Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE)” programını kabul etti. 150 milyar euro bütçeli bu araç, ReArm Europe Planı’nın ilk ayağını oluşturuyor.

SAFE; AB üyeleriyle sınırlı kalmayıp aday ülkeler, potansiyel adaylar ve AB ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı imzalamış ülkeleri de kapsıyor. Ayrıca, Ukrayna ve EFTA ülkeleriyle de eşit şartlarda iş birliğine imkân tanıyor. Fon, 29 Mayıs’ta AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

DENDİAS: "DÜŞMAN SURLARIN İÇİNDEYSE AVRUPA’YI SAVUNAMAYIZ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 20 Mayıs’ta yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AB savunma girişimlerine katılımın yalnızca AB’nin değerlerini benimseyen ülkelerle sınırlı olması gerektiğini belirtti. Türkiye'yi doğrudan anmasa da kastederek, “AB üyelerini tanımayan ve tehdit eden ülkeler bu girişimlerde yer alamaz” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye'nin AB savunma programlarına dahil olmak istiyorsa Yunanistan ve Kıbrıs’ın “meşru kaygılarını” dikkate alması gerektiğini ifade etti. Miçotakis, Türkiye’nin 1995’te TBMM’de aldığı “casus belli” kararına atıfla bu kararın artık kaldırılması gerektiğini söyledi.

ÖZÜLKER: "AB TÜRKİYE’YE MUHTAÇ, YUNANİSTAN ÇIRPINIYOR"

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Yunanistan’ın Türkiye’nin AB savunma fonlarına katılımını engellemeye yönelik açıklamalarını değerlendirerek şunları söyledi:

“Yunanistan’ın gerçek anlamda Türkiye’nin önünü kesebilme şansı ve ihtimali yoktur. Her halükârda güvenlik konusunda AB, Türkiye’ye muhtaç. Yunanistan şu anda çırpınmakta.”

Özülker, AB'nin güvenlik politikalarında Türkiye’ye öncelik verdiğini belirtti. Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlama çabasına dikkat çeken Özülker, Türkiye’nin bu süreçte ayrıcalıklı bir konumda olduğuna işaret etti:

“AB, Türkiye’yi tam üye yapamasa da, güvenlik alanında iş birliği teklif ediyor. Bu Türkiye’ye verilen önemin göstergesi. AB’nin önde gelen ülkeleri Türkiye’ye yer verirken, Yunanistan’ın itirazları ikinci plana atılmış durumda.”

"YUNANİSTAN TÜRKİYE İLE SAVAŞARAK NE KAZANACAK?"

Özülker, Yunanistan’ın Türkiye’yi güvenlik alanında dışlama çabasının sonuç vermeyeceğini vurguladı:

“Dendias’ın patavatsız söylemleri var. Türkiye ile savaşmaya ya da baş etmeye çalışarak ne kazanacak? Yapamaz.”

“Yunanistan’ın bu tutumu, Türkiye’yi köşeye sıkıştırma alışkanlığının devamı. Ancak artık destek bulamıyor. Ortaklarının himayesi altında sonuca ulaşmaya çalışıyor.”

GÖĞÜŞ: "YUNANİSTAN DİRENEMEZ, AVRUPA TÜRKİYE’YE MUHTAÇ"

Emekli Büyükelçi Hasan Göğüş de Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik çifte standart uyguladığını belirtti:

“Avrupa ülkeleri, ‘Türkiye’ye ihtiyacımız var’ derken, bu durumu Türkiye’nin AB üyeliğinden ayrı tutmaya çalışıyor. Bu sadece Yunanistan’ın değil, Fransa gibi ülkelerin de yaklaşımı.”

Fransa’nın da Türkiye’nin ön plana çıkmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Göğüş, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın açıklamalarını ise iç politik hesaplarla ilişkilendirdi:

“Dendias, Başbakan Miçotakis’in yerine geçmek için çabalıyor. Türk karşıtı söylemleri de bunun bir parçası. Yunanistan’ın ne kadar direnebileceği konusunda ciddi şüphelerim var.”

“Türkiye’den bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Ama Avrupa ülkeleri Türkiye’ye ihtiyaç duyduklarını açıkça ortaya koyarsa, Yunanistan’ın fazla direnebileceğini sanmıyorum.”

"BİLEK GÜREŞİ DEVAM EDECEK"

Özülker son olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

“Yunanistan’ı tüm halkıyla Türkiye düşmanı olarak görmek doğru değil. Ancak siyasetçilerin tutumu kabul edilemez. Türkiye'nin AB ile ilişkileri, karşılıklı çıkarlar temelinde bir bilek güreşi şeklinde sürecektir.”



