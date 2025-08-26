Emlak ilanında tarihi keşif: 80 yıl sonra ortaya çıktı!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi bir koleksiyoncudan çalınan bir tablo, 80 yıl sonra Arjantin’de bir Nazi yetkilisinin kızının evinde ortaya çıktı.

İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi’nin “Bir Leydinin Portresi” adlı eseri, Nazi işgali altındaki Hollanda’da sanat koleksiyoncusu Jacques Goudstikker’in koleksiyonundan zorla alınmıştı.

Tablo, geçtiğimiz günlerde Arjantin’de bir emlak sitesinde satışa çıkarılan villanın fotoğraflarında, koltuğun üzerinde asılı halde görüldü.

Amsterdamlı sanat tüccarı Goudstikker, Nazi zulmünden kaçan Yahudilere yardım ediyordu. Ancak Mayıs 1940’ta İngiltere’ye kaçmaya çalışırken bir gemide hayatını kaybetti.

Goudstikker’in en az 800 eseri, Nazi liderlerinden Hermann Goering tarafından yağmalandı. Hollanda hükümeti 2000’li yıllarda yaklaşık 200 tabloyu mirasçılara iade etti. Ancak yüzlerce eser hâlâ kayıp.

NAZİ DANIŞMANININ MİRASI

Tablonun, Goering’in finans danışmanı Friedrich Kadgien’in ailesine ait olduğu ortaya çıktı. Kadgien savaş sonrası Arjantin’e kaçmış, 1979’da orada ölmüştü.

CIA arşivlerinde ise Kadgien için, “Gerçek bir Nazi değil, ama en düşük seviyeden bir yılan” ifadesi yer alıyor.

“Bir Leydinin Portresi”, hem Hollanda hükümetinin hem de uluslararası listelerin “Nazi yağması altında kaybolan eserleri” arasında yer alıyor.

Uzmanlar, tabloda ölçülerin ve renklerin orijinal eserle birebir uyuştuğunu belirtiyor. Kesin kanıtın, tablonun arka kısmındaki işaret ve etiketlerle teyit edileceği ifade edildi.

Sanat tüccarının gelini Marei von Saher (81), tabloyu geri almak için hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı:

“Arayışım 1990’ların sonunda başladı ve vazgeçmeyeceğim. Amacımız Jacques Goudstikker’in koleksiyonundan çalınan tüm eserleri geri getirip mirasını iade etmek.”

BİR DİĞER KAYIP ESER DE BULUNDU

Hollandalı araştırmacılar ayrıca Kadgien’in diğer kızının sosyal medya hesabında, 17. yüzyıl ressamı Abraham Mignon’a ait çiçek tablosunu tespit etti.

Bu eserin de Nazi yağması altında kaybolan sanat eserleri listesinde bulunduğu belirtildi.