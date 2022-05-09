Emmanuel Macron, AB'ye pararel yeni bir topluluğun kurulmasını önerdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna gibi ülkelerin AB'ye girmesinin on yıllar alacağını ve bu gibi ülkelerin Avrupa'ya entegre olmasını kolaylaştırmak için AB'ye pararel yeni bir oluşum kurulmasını önerdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna gibi bir aday ülkenin AB'ye katılmasının "on yıllar" süreceğini söyleyerek AB bloğu etrafında daha geniş bir demokratik devletler topluluğu oluşturmayı önerdi. Macron, "Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a yarın aday statüsü vermiş olsak bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu ülkelerin AB'ye katılmaları birkaç yıl hatta birkaç on yıl alacak" dedi.
Macron, buna rağmen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB'ye katılmayı hedefleyen diğer ülkelere Avrupa'nın kalbinde bir yer vermenin aciliyetine dikkat çekerek bir "Avrupa Siyasi Topluluğu" yaratılması çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı, AB'nin entegrasyonunu düzenleyen antlaşmaları güçlendirmek için değişiklik çağrısı yaptığı bir konuşmada, bloğun "bütünleşme düzeyi ve hırsı göz önüne alındığında" Avrupa'nın tek örgütleyici organı olamayacağını söyledi.
Macron, ülkelerin AB'ye daha hızlı bir şekilde katılmalarına izin vermek için standartları düşürmek yerine, bloka katılmayı arzulayan ülkelere veya birlikten çıkmış Britanya'ya açıkça atıfta bulunarak, bu tarz ülkelere hitap edebilecek paralel bir topluluk oluşturmayı önerdi. Macron, bu bağlamda "Bugün önünüzde bir Avrupa siyasi topluluğu olarak tanımlayacağım şeyi yaratmak bizim tarihi yükümlülüğümüzdür" dedi.
Macron, açıklamasının devamında "Bu yeni Avrupa örgütü, demokratik Avrupa uluslarının siyasi işbirliği, güvenlik, enerjide işbirliği, ulaşım, yatırım, altyapı, insanların hareketi için yeni bir alan bulmasına izin verecek" ifadelerini kullandı.
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