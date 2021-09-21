Emmanuel Macron, Harkilerden özür diledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında kendi halkına karşı Fransa’nın saflarında savaşan Cezayirlilere (Harki) sahip çıkmadıkları için ülkesi adına özür dilediğini bildirdi.
Cezayirli bağımsızlık savaşçılarının sömürgeci Fransa’ya karşı 1954-1962 arasında yürüttüğü savaşta, 200 binden fazla Cezayirli Fransa safında çarpışmıştı.
Fransa için hayatlarını tehlikeye atan yüz binlerce Harkiden sadece 42 bini tahliye edilmiş, 40 bin kadar Harki de kaçak yollardan Fransa’ya ulaşmıştı. Yaklaşık 100 bin Harki ise Cezayir’de kaderlerine terk edilmişti. Elysee Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonda Harkileri kabul eden Macron, “Terk ettiğimiz savaşçılardan, hapse giren ailelerinden özür diliyorum” dedi. Bu yıl içerisinde bir yasa çıkararak Harkilerin tanınmasını ve haklarının verilmesini sağlayacaklarını kaydetti.
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