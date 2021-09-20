Son dakika... Fransa: ABD bize AUKUS'tan hiç söz etmedi, sorularımıza hiçbir yanıt vermedi
Son dakika gelişmesi... Washington'ın Çin'e karşı hamlelerine ABD, Britanya ve Avustralya arasında AUKUS askeri ittifakı eklenirken, bu yüzden Avustralya ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşması çöpe giden Paris'in hiddeti dinmiyor.
Avustralya’nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa’yla anlaşmasını iptal ederek ABD’yle anlaşması üzerine başlayan kriz devam ederken, Elysee Sarayı'ndan yapılan son açıklamada, Washington'ın konuyla ilgili hiçbir bilgilendirme ve yanıtlama yapmaması eleştirildi.
Çin'e yönelik bu hamleye Avustralya’nın AUKUS kapsamında ABD-Britanya teknolojisiyle en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklaması ve bu yüzden Fransa ile 40 milyar dolarlık geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesi eklenirken, Paris'ten yeni bir tepki geldi.
Sputnik'in aktardığına göre; Reuters'e konuşan Elysee Sarayı'ndan bir kaynak, 'Washington'ın yeni güvenlik ittifakı kurma girişiminden Paris'e hiç söz etmediğini, Fransa yönetiminin bu konuyla ilgili sorularına da asla yanıt vermediğini' söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'un haziranda Paris'te Avustralya Başbakanı Scott Morrisson ile görüştüğünde, Morrisson'ın Fransa ile 12 konvansiyonel denizaltı inşası anlaşmasını iptal edeceğine dair herhangi bir imada bulunmadığını aktaran kaynak, şöyle konuştu:
"Ciddi şüpheler beslemeye başladığımız hazirandan itibaren Hint-Pasifik ve denizaltı meselesini her düzeyde gündeme getirdik. Cumhurbaşkanı haziranda Morrisson'u davet etme inisiyatifini aldı. Morrisson ona hiçbir şey anlatmadı, olası iptal imasında bulunmadı ve birlikte çalışmaya devam etmekte hemfikir kaldılar. Cumhurbaşkanı endişelerine karşılık bulmak için Morrisson'a uzun bir mektup yazdı. Morrisson'ın yanıtı tümden oyalamaya yönelik oldu."
AUKUS anlaşmasına göre Avustralya, ABD ve Britanya teknolojisini kullanarak nükleer enerjiyle çalışan 8 denizaltı inşa edecek.
BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI
Ayrıca Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırmıştı.
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