Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması

26 Eylül 2021 Pazar, 10:37

Son dönemde birçok ülkede tespit edilen ve yakından izlediğini duyurulan Mu varyantı ile ilgili DSÖ bir açıklamada bulundu. DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, Delta varyantının Mu varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Kerkhove, “Hem Delta hem de Mu varyantlarının görüldüğü ülkelerde Delta varyantı çok daha baskın halde. Kolombiya’da Mu varyantı ön planda fakat her iki varyantın da bulunduğu ülkelerde Delta varyantı Mu varyantını geri planda bırakıyor” dedi.

Sözcü’nün haberine göre Van Kerkhove, “Şu an Mu varyantı 50 ülkede tespit edildi ve Güney Amerika’daki vakaların da yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor. Delta varyantı 185’ten fazla ülkede görüldü. Çok daha fazla bulaşıyor ve diğer virüslerin yerini alıyor” ifadesini kullandı.