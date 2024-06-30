Endonezya, 9 askerin kalıntılarını Japonya'ya iade edecek

Endonezya, Papua eyaletindeki kazılarda bulunan, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu değerlendirilen kemik kalıntılarını ülkelerine iade etmeyi planlıyor.

AA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:57
Endonezya, 9 askerin kalıntılarını Japonya'ya iade edecek
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Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Biak Numfor bölgesinde Endonezyalı ve Japon yetkililerin yaptığı kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 9 Japon askerine ait olduğu sanılan kemik kalıntılarının DNA testi için Cakarta'ya gönderildiği belirtildi.

Endonezyalı yetkililer, askerlere ait olduğunu düşündükleri kalıntıları, Japonya'ya iade etmeyi planlıyor.

Japon İmparatorluğu, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942-1945 yıllarında ülkelerini işgal ettiği milyonlarca Endonezyalıyı zorla çalıştırmıştı.


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