Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:26

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, ortak basın toplantısında konuştu. Yurttaşlar Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun kim olduğu araştırmaya başladı. Peki, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto kimdir, kaç yaşında?

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI PRABOWO SUBİANTO KİMDİR?

Prabowo Subianto Djojohadikusumo 17 Ekim 1951 yıkında doğdu. Prabowo Subianto, Asya ülkesi Endonezya'da 20 Ekim 2024'ten bu yana ülkenin sekizinci devlet başkanı olarak Endonezya devlet başkanlığı görevini yürütmektedir. Prabowo Subianto daha önce 2019-2024 yılları arasında dönemin devlet başkanı Joko Widodo iktidarında 26. Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır. Prabowo, Suharto ve Susilo Bambang Yudhoyono'dan (SBY) sonra Endonezya'nın askerî geçmişi olan üçüncü devlet başkanıdır. Kendisi sağcı bir milliyetçi olarak tanımlanıyor. Ayrıca, first ladysi olmayan ve en az çocuğu (bir) olan devlet başkanıdır.

Prabowo Subianto, 1970 yılında Endonezya Askerî Akademisi'nden (Akademi Militer Nasional) mezun oldu ve 1998 yılında Stratejik Yedek Komutanlığı'na (Kostrad) atanana kadar öncelikle Özel Kuvvetler'de (Kopassus) görev yaptı. Aynı yıl, insan hakları ihlâlleri işlediği iddiasıyla ordudan terhis edildi ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi yasaklandı.

2008 yılı başlarında Prabowo'nun yakın çevresi Gerindra Partisi'ni kurdu. 2009 başkanlık seçimlerinde Megawati Sukarnoputri'nin başkan yardımcısı adayı olarak seçimlere katıldı ancak başarısız oldu. 2014 başkanlık seçimlerine katıldı ve başlangıç eleştirdiği Cakarta Valisi Joko Widodo'ya yenildi. 2019'da Sandiaga Uno'yu yardımcısı olarak seçtiği seçimlerde Gerindra, Refah Adalet Partisi (PKS), Ulusal Görev Partisi (PAN), Demokrat Parti (PD) ve Berkarya Partisi'nin de desteğine rağmen bir kez daha başarısız oldu. Sonucu kabul etmeyi reddetmesi, takipçilerinin Cakarta'da ölümcül isyanlara yol açan protestolar düzenlemesine neden oldu. Ancak, hararetli bir rekabetin ardından Prabowo Subianto, 2019-2024 dönemi için Savunma Bakanı olarak kabineye katıldı.

Gerindra, 10 Ekim 2021'de Prabowo'yu 2024 Endonezya devlet başkanlığı seçimlerinde kendi adayı olarak duyurdu. Prabowo, 12 Ağustos 2022'de Gerindra'nın adaylığını kabul ettiğini duyurdu. Prabowo, 14 Şubat'ta yapılan seçimlerde zaferini ilan etti. 20 Mart'ta Genel Seçim Komisyonu (KPU) sonuçları onayladı ve kendisini Endonezya'nın seçilmiş devlet başkanı olarak ilan etti. Anayasa Mahkemesi (MK) 22 Nisan 2024'te bu süreci onayladı. Prabowo, 20 Ekim 2024'te Endonezya'nın sekizinci devlet başkanı olarak yemin ederek görevine başladı.