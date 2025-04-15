Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Nas dizi ve filmleri...
Kızılcık Şerbeti dizisinden sürpriz haberler gelmeye devam ediyor. Bu hafta Kızılcık Şerbeti’ne Devrim Nas konuk olacak. Peki, Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Nas dizi ve filmleri...
Son bölümde Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı gündem olurken, diziye yeni bir oyuncu katılacak. Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinin Aslan'ı Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olacak. Peki, Devrim Nas kimdir, kaç yaşında, nereli? Devrim Nas dizi ve filmleri...,
DEVRİM NAS KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Devrim Nas, 10 Ocak 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından. Her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshopa katılmıştır.
Tiyatro sanatçısı olan Devrim Nas, aynı zamanda sinema ve dizi projelerinde yer almaktadır. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Arslan karakteri ile sevilmiş, bu başarısı yeni projelerde devam etmektedir.
DEVRİM NAS DİZİ VE FİLMLERİ
Diziler
Yaz Evi, 1994 (TRT 1)
Bizim Aile, 1995, Kaya (Kanal D)
Osman Amcanın Elleri, 1995
Cafe Casablanca, 1996 (TRT 1)
Ruhsar, 1998, Konuk oyuncu (Kanal D)
İkinci Bahar, 1998, Murat (atv)
Delikanlı, 2000 (Kanal D)
Zeybek Ateşi, 2002, Komiser Levent (Show TV)
Melekler Adası, 2004-2005, Hasan (atv)
Doktorlar, 2007, Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu (Show TV)
Ece, 2008, Ömer (Kanal 1), (FOX)
Makber, 2009-2010, Hazar Aladağ (Star TV)
Karakol, 2011, Komiser Ömer Cihangir (Show TV)
Vatanım Sensin, 2016, Stefanos (Kanal D)
Yeni Hayat, 2020, Özgür Haseki (Kanal D)
Yeşilçam, 2021 (BluTV)
Sinema filmleri
Leoparın Kuyruğu, 1998, Vural
Gecenin Korkuluğu, 1999
Sis ve Gece, 2006, Sinan
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar, 2006, Özgür
Mavi Gözlü Dev, 2007
Zübeyde: Analar ve Oğullar, 2023, Ali Rıza Efendi
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