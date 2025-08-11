Endonezya’da eşcinsel ilişki gerekçesiyle iki erkeğe kırbaç cezası verildi

Yaşları 20 ve 21 olan iki genç, Nisan ayında Taman Sari kent parkında gözaltına alındı. Olayı gören yerel halk, aynı tuvalete giren çifti şeriat polisine ihbar etti.

Devriye gezen polisler tuvalete girerek, iki erkeği öpüşürken ve sarılırken yakaladı. Mahkeme, bu eylemleri “cinsel ilişki” olarak değerlendirdi.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Endonezya’da Aceh, 2015’ten bu yana şeriat yasalarını uygulayan tek eyalet.

Bu yetki, yıllarca süren ayrılıkçı isyanı sona erdirmek için merkezi hükümetin verdiği bir taviz olarak tanımlanıyor.

Endonezya’nın ulusal ceza yasasında eşcinsellik suç sayılmıyor ve merkezi hükümetin Aceh’teki şeriat yasalarını kaldırma yetkisi bulunmuyor.

DAHA ÖNCE DE KIRBAÇ CEZASI VERİLDİ

Bu karar, Aceh’te 2015’te yürürlüğe giren şeriat yasasından bu yana eşcinsellik nedeniyle verilen beşinci halka açık kırbaç cezası oldu.

Şubat ayında 24 ve 18 yaşındaki iki erkek, Banda Aceh’teki Bustanussalatin parkında halka açık şekilde kırbaçlandı. Cezalar 85 ve 80 kırbaç olarak açıklansa da, “iyi hal” indirimiyle sırasıyla 82 ve 77 kırbaç uygulandı.

Uluslararası Af Örgütü, cezayı “korkunç bir ayrımcılık” olarak nitelendirdi.

Örgütün bölge direktör yardımcısı Montse Ferrer, “Rızaya dayalı cinsel ilişki hiçbir zaman suç sayılmamalı. Hiç kimse, gerçek ya da varsayılan cinsel yönelimi nedeniyle cezalandırılmamalıdır” dedi.