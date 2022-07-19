Endonezya'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot öldü

Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 09:12
Endonezya'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot öldü
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Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.

Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, iki pilotu hayatını kaybetmişti.


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