Endonezya'da askeri eğitim uçağı düştü, pilot öldü
Endonezya'nın Java Adaları'nda askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Endonezya Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Indan Gilang, Güney Kore yapımı T-50 Golden Eagle (Altın Kartal) tipi jetin akşam düzenlenen taktik önleme eğitiminde, Iswahyudi Hava Üssü'nden kalkışından 1 saat sonra düştüğünü açıkladı.
Gilang, Java'nın Blore bölgesinde çalılıklara düşen uçağın pilotunun öldüğünü belirtti.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.
Endonezya'da 2015 yılında T-50 Golden Eagle tipi jet düşmüş, iki pilotu hayatını kaybetmişti.
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