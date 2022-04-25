Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi
Antara News'in haberine göre, Sunda Boğazı'ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nda meydana gelen bir dizi patlamanın ardından alarm durumu "uyarı" seviyesinden "gözetim" seviyesine yükseltildi.
Patlamaların ardından yanardağından çıkan kül ve toz bulutlarının 3 bin metreye kadar yükseldiği aktarıldı.
Bölgede incelemelerde bulunan Anak Krakatau İzleme Heyeti Başkanı Deni Mardiono, yaptığı açıklamada, "Balıkçıları ve turistleri bölgeye yaklaşmamaya çağırıyoruz." dedi.
Anak Krakatau Yanardağı, 22 Nisan'da Pandeglang Bölgesi, Sumur ve Panimbang bölgeleri yönünde volkanik kül püskürtmeye başlamıştı.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma