Endonezya'dan İsrailli bakana 'sinagog' tepkisi
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasını "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı X sosyal medya platformundan, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için sinagog inşa etme yönündeki açıklamasına ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda İsrailli Bakan Ben-Gvir'in açıklamasının "şiddetle kınandığı" bildirilerek, "Mutabık kalınan uluslararası anlaşmalar uyarınca Mescid-i Aksa'nın kutsallığına ve statükosuna saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" ifadesi kullanıldı.
İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.
Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.
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